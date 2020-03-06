國民黨主席各縣市選舉人人數表。(黃福其攝)

國民黨主席補選、中常委改選，將於3月7日上午8時至下午4時，在全國271個投開票所投票，其中黨主席補選，有1號立委江啟臣、2號前副主席郝龍斌兩人參選，由連同1萬0816位通信投票的海外黨員，共計34萬5971名黨員投票；中常委則有48位候選人，由全台1967位黨代表每人最多圈選16票，選出32席中常委。

黨務人士估計，若黨主席補選投票率僅3成，5.5萬票就能當選；至於投票日的觀察指標，可將彰化縣視為「章 (彰)魚哥」。

據指出，相較2017年黨主席改選是單獨選舉就設置506個投開票所，這次雖與中常委合併投票，卻因屬補選，在時間倉促、縣市黨部人力及經費等因素，投開票所反倒只剩271個，減少235個投開票所，而且投票所又分為投主席、只投中常委或都可投等不同情形，再加上新冠肺炎疫情影響，因此兩個參選陣營及黨中央都預估投票率可能剩下3 成左右，會遠低於2017年黨主席改選的58.05％。

黨務人士認為，2017年黨主席選舉有6位候選人，具投票權黨員有 47.8萬多人；這次補選僅2位候選人，具投票權黨員近34.6萬人，選舉人數少掉13.2萬人。以目前江、郝選情拉鋸，聲勢呈五五波，可預見的是，當選人拿到的票數絕對不超過10萬票，「若投票率僅3成，拿到5.5萬票就能過半數當選」。

這次黨主席補選，22縣市（含黃復興支部）黨員數共33萬5155人，以北市4.3萬最多，其次是高雄4萬多人、新北3.8萬多人、台中2.8萬多人、桃園2.4萬多人、彰化2.3萬多人及台南2.2萬多人，屏東縣也有 1.7 萬多人，都是「大票倉」。日前爆出繳費截止日前異常繳費的花蓮縣，經剔除2500多人，還有1萬0933人，合格黨員數在22縣市排名第九。

資深黨務人士指出，外界將黃復興黨部票源流向，視為左右勝負的關鍵，不過郝、江在黃復興系統各有人脈，誰佔優勢尚難看出；但若從其中黃復興黨部這次有投票權的黨員數達8萬3307人，佔總票數約24 ％，相較黃復興黨員佔全體黨員數約20％，可見黃復興黨部這次的確積極催黨員繳交黨費，取得投票權。

他也認為，若整體投票率高，應是對空軍見長的江啟臣陣營略有利；若投票率較低，陸軍較強的郝龍斌陣營應略佔優勢，他認為可把彰化縣當成觀察勝負的指標，因為這次彰化有兩大地方派系分別挺郝、江，幾乎勢均力敵，因此可當成「章魚哥」。

(中時電子報)