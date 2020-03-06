帶著檢疫工具的軍用直升機準備降落「至尊公主」號郵輪

隨著華盛頓州的新冠肺炎病例周四飆升為70人，使美國病例突破200宗，「至尊公主」號（Grand Princess）郵輪仍在舊金山港外，讓船上3500人接受隔離檢疫。

而在美國的12名新冠肺炎死者中，有1名就是搭過「至尊公主」號的71歲男乘客，他也是加州第一宗死亡病例。

據路透與《今日美國報》（USA TODAY）報導，由於郵輪上至少已有35人出現感冒症狀，當局不讓郵輪停靠舊金山港，但一架軍用直升機已將檢測工具送上船。

而據CNN新聞網報導，船公司官員說，有62名乘客曾和死亡的老翁進行同一趟旅遊，如今有數十名乘客還在船上。「至尊公主」號正進行為期15天的旅程，原本預定周六返航。不過，由於曾上船的加州老翁周三新冠肺炎病逝，消息傳出後，旅程已縮短。

舊金山應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）說，郵輪上的檢測周四開始，預料周五會有結果。她說，船上有2,383名乘客和1,100 工作人員，其中有35人在航程中出現感冒症狀，不過有許多人已康復，沒有再出現症狀。

來自英國的乘客蓮恩（Sharon Lane）說，她很擔心比較容易罹患新冠肺炎的年長乘客，而船上主要大都是老年人，大家都開始擔心起來。

(中時電子報)