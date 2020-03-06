多場大型演唱會遭到新冠肺炎波及，包括5566及光良演唱會延期，韓團SEVENTEEN與韓星太妍則是直接取消，業者估計影響票房約2億元。不過，天后蔡依林和天團五月天的演唱會，仍然決定如期舉行，且「黃牛票」票價還節節飆高，偶像魅力完勝新冠肺炎。

蔡依林Ugly Beauty演唱會，最貴的一張4,900元門票，二手轉賣行情是1萬5千元起跳，網路上甚至有人喊價到十萬元一張。天團五月天也不惶多讓，黃牛票轉賣行情最貴一張4,880元，同樣水漲船高來到10萬元一張。國際級天后席琳迪翁來台演唱會門票，低價區的門票平均也是5倍翻漲。

一張4,900元的蔡依林演唱會門票，在二手票券平台上，喊價超過10萬元。（圖／讀者提供）

目前創下歷史上最高價紀錄的是日本歌手安室奈美惠來台舉辦的最後一場封麥演唱會，原價6,800元一張的門票最後成交價15萬元，來自日本的買主一口氣買了4張，這筆交易總金額60萬元。

五月天的《Mayday2020 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”》演唱會，10場共24萬張門票，締造9分鐘賣完的佳績。（圖／相信音樂提供）

一共才6場的「蔡依林Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會台北站」門票一開賣，才3分鐘，6萬6千張全部賣光，吸引了22萬人同時在線上搶票。另一場「五月天2019-2020 Just Rock It！！！藍 | BLUE」10場共24萬張門票，吸引55萬人上線搶，同樣出現9分鐘秒殺的搶票的狀況，其他包括封麥的費玉青，8萬張票17分鐘搶光、江蕙6萬4千張，30萬人上線搶訂、外國藝人韓團COT7，超過原價16倍的金額、席琳迪翁等國際級的演唱會，都只能用一票難求、秒殺與票價水漲船高來說明熱烈的狀況。

日本歌手安室奈美惠來台舉辦的封麥演唱會，在二手票券平台創下一張15萬元的天價紀錄。

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(中時電子報)