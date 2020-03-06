在新冠肺炎波及下，多場演唱會陸續取消或延期，然而天后、天團的演唱會門票依然強強滾，黃牛票價格一再飆高，蔡依林、五月天的演唱會門票，一張甚至上看10萬元。為了防止黃牛，目前大多演唱會都設有做為購票驗證的「防搶票試題」，然而，本刊接獲讀者爆料，近期有一票黃牛集資300萬元，成功透過特殊管道買到蔡依林等演唱會「防搶票試題」的答案！

儘管知名藝人演唱會為了防黃牛，紛紛設下「防搶票試題」，但黃牛絲毫不受影響，還搶得更兇。本刊調查，《蔡依林Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會》台北站門票，最貴一張4,900元，轉賣行情竟飆到1萬5千元起跳，網路上甚至有人喊價十萬元。五月天的《Mayday 2020 Just RockIt!!!藍 | BLUE》演唱會同樣不遑多讓，門票最貴一張4,888元，轉賣行情

對此，讀者爆料，購買《蔡依林Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會》門票時，必須先回答三個做為購票驗證的「防搶票試題」，有十位黃牛業者竟集資300萬元，透過特殊管道事先買到答案，再包下網咖，當演唱會票一開賣，一般消費者還在想答案時，工讀生就可以搶先一步的回答問題並大量秒訂票。

黃牛業者為了通過林俊傑演唱會購票程序中的購票驗證，事先透過特殊管道買到答案，並洩露給友人。（圖／讀者提供）

此外，這位讀者加碼爆料，林俊傑演唱會也有相同狀況，他出示黃牛業者的群組對話內容，證實自己所言不假，只見黃牛業者打出「第一天jjd，第二天jjx」、「都小寫」、「隊（對）的喔，有答案應該不難買」等語，「這就是林俊傑演唱會的防搶票試題答案。」該讀者說。

該讀者接著以林俊傑演唱會的一道防搶票試題舉例：以下哪個「不是」正確的林俊傑與其他藝人合唱的歌曲組合？選項：（jjz）I am alive／Jason Mraz （jjy）友人說／張懷秋（jjx）豆漿油條／A-Sa蔡卓妍（jjw）黑暗騎士／五月天阿信 （jjv）手心的薔薇／G.E.M鄧紫棋（選項為歌名／合作藝人，請以半形輸入法作答選項，大小寫需要一模一樣，範例：jju）。

紅遍華語歌壇的林俊傑，每次開演唱會，門票都被秒殺一空。（圖／翻攝自網路）

「你看，光是看一道題目，就要花上數十秒，加上想答案、找答案，再輸入答案，就要花一、二分鐘，在售票秒殺的情況下，要如何搶到票？」「黃牛票業者最新的手法，是以數百萬元事先買到購票時須回答的試題答案，再找工讀生包下網咖，等演唱會票券一開賣，就上線大量搶購。」該讀者滔滔不絕地解釋。

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(中時電子報)