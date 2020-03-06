「蘇花改」今年1月全線通車了！做為蘇花改起點與國道5號終點，昔日的宜蘭縣漁業重鎮蘇澳，頓時成為旅人的焦點而熱鬧起來。趁著藍天白雲好天氣，一起來感受這優美的小鎮吧！

若一行人已經抵達蘇澳，打算停留二十四小時的話，建議從蘇澳最南端、台灣三大漁港之一的南方澳開始玩起。由於有黑潮流經，南方澳擁有豐盛的漁獲，也因盛產鯖魚，被稱為「鯖魚的故鄉」。

登高望遠 飽覽太平洋

興建在斷崖上的南方澳觀景台，海拔約一百四十公尺，站在此處，抬眼便是一望無際的太平洋，岸邊的豆腐岬景觀和漁船停泊的畫面也相當迷人，天氣好時，可以眺望到遠方的龜山島，讓人心曠神怡。

叁三的「蝦枝味」採現點現做，滿滿的海鮮餡料大受歡迎（60元／個）。（圖／于魯光攝）

拍完美美的照片，建議前往深受當地人歡迎的小店「叁三」，由熱愛家鄉南方澳的年輕女孩林家羽開設，以當地特產為骨架、阿嬤的手路為靈魂，加上喜愛料理以及創意滿點的性情，融合成招牌的「鯖蔥燒」。鯖蔥燒內餡為新鮮鯖魚加上宜蘭黑豬肉與宜蘭蔥，充滿在地風味，另一款「蝦枝味」則放入鮮蝦與花枝，烤香後放上蜜柴魚片及金棗美乃滋，每一口都洋溢著鮮甜滋味與故鄉情懷。

叁三的「蝦枝味」採現點現做，滿滿的海鮮餡料大受歡迎（60元／個）。（圖／于魯光攝）

城市風情 盡在計程車

來到蘇澳，除了欣賞壯麗海景與大啖海鮮，在地人最推薦的當屬新開幕的「TaxiMuseum計程車博物館」與「廢墟博物館」了。「如果說，城市是旅行的風情，那麼計程車就是城市的名片。」館長李濟成說。麻雀雖小五臟俱全的博物館，收藏了七部年齡加起來超過三百歲，卻都還能發動上路、貨真價實的計程車，它們分別來自英國、德國、法國、美國、日本、香港與台灣，歡迎民眾打開車門坐進去，感受每一台計程車內部「專屬於那個城市的氣味」。

Taxi Museum計程車博物館收藏人們的記憶，很容易讓人玩到忘記時間。（圖／于魯光攝）

這裡同時是全球唯一收藏計程車主題最多也最完整的博物館，館內羅列亞洲國家不同年代的計程車表與車頂燈，以日本的最齊全，造型琳瑯滿目。最受歡迎的是在迴轉壽司檯上不斷輪轉的全球計程車模型，轉一圈將近兩分鐘，大人小孩都看得目不轉睛，而高人氣的遊戲「計程碰碰車」，也常讓人玩到忘記時間。

遊客喜歡與館內來自不同國家的計程車合影。（圖／于魯光攝）

70年代的台灣計程車，內裝復刻當年況味。（圖／于魯光攝）

視覺震撼 暴龍突現身

由舊食品工廠改建的「廢墟博物館」，館主喜愛收集具有生命演進痕跡與代表性的藏品，除了各色水晶、名家雕塑與古沈船等，更有鎮館之寶──真正的「暴龍化石」。當巍峨的大門緩緩開啟，二層樓高的恐龍化石映入眼簾，十分震撼，遊客可在半層樓高的走道上慢慢欣賞，也可以到ＤＩＹ彩繪區，繪製一個專屬於自己的恐龍撲滿，喜愛立體實境的遊客，還能戴上ＶＲ眼鏡體驗恐龍世界，滿足無限的想像。

廢墟博物館的恐龍化石高大完整，相當吸睛。（圖／于魯光攝）

DIY彩繪區的恐龍撲滿，吸引不少遊客手作留念。（圖／于魯光攝）

清溝夜市宜蘭人最愛

迥異於羅東夜市的觀光氣氛，每周三晚上在宜蘭縣冬山鄉永清路與清溝路之間開賣的「清溝夜市」，是在地宜蘭人偏愛的美食夜市，若設攤當日天氣好，攤販綿延可達兩公里，最多有四百多攤。套圈圈、烤魷魚、煎牛排與成衣等夜市基本款當然不會缺席，而許多在這裡才有的美味，就算排再久也一定要試試。

長達兩公里的清溝夜市，是宜蘭在地人偏愛的美食夜市。（圖／于魯光攝）

例如保證別處吃不到的「燒肉刈包」，最讓人垂涎三尺，長長的人龍安靜等待，只見攤主將刈包過油炸得金黃酥脆，再搭配分量豐富、酸辣鮮香的配料，多樣化的口味，讓人心甘情願排隊。

吃飽喝足後，若想在蘇澳找個完全放鬆的好所在，推薦「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」，不但有多種溫度與型態的冷熱溫泉池，還可以從入住時間起算，住好住滿二十四小時再退房，對長途開車往來的遊客而言，沒有什麼比遊山玩水後，泡個溫泉、好好休息再上路，來得實在與貼心。

燒肉刈包的「墨西哥莎莎醬」口味，酸辣夠勁又爽口（65元／個）。（圖／于魯光攝）

HotNews! 蘇澳服務區 東部美味大集合

「蘇澳服務區」是高速公路首座東部服務區，也是銜接國道5號與蘇花改的中繼點。該服務區以人情味與東部特產取勝，集結宜蘭、花蓮與台東3縣知名店家，如宜蘭諾貝爾奶凍、羅東夜市義豐蔥油派、南方澳富美活海鮮、小春糕渣卜肉以及花蓮曾記麻糬，且都推出限定商品。區內闢有司機休息區與親子遊戲區，還有海鮮超市可選購漁獲，不少當地民眾也會來此遊憩。

集結東部知名店家的蘇澳服務區，販售的商品與動線都令人耳目一新。（圖／高靜玉攝）

蘇澳服務區內「富美食堂21」的「西魯肉套餐」，是宜蘭小吃的代表（198元／套）。（圖／于魯光攝）

工程歷時9年、於2020年1月7日全線通車的蘇花改，正式名稱為「蘇花公路山區路段改善計畫」，以國道5號的終點宜蘭縣蘇澳鎮為起點、花蓮縣新城鄉為終點，全長38.8公里，串聯8個隧道，並且高架化，經過南澳、和平及崇德3個路段與太魯閣大橋。原台9線目前通稱為「蘇花改」，而原蘇花公路的舊路段，則改名「台9丁」。

採用24小時住宿制的瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，讓遊客有充分時間體驗飯店設施與在地特色。（圖／于魯光攝）

交通：來去蘇澳

開車：由台北出發，經國道5號雪山隧道至「蘇澳交流道」下，約73公里。

客運：台北轉運站、台北市政府轉運站與台北捷運大坪林站旁，都有客運可抵達蘇澳，車程約2小時。

（圖／陳家榆繪製）

國道5號蘇澳服務區

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇新路81 號

廢墟博物館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路90巷30號

電話：（03）990-9313

蘇澳新站

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段238-1號

Taxi Museum計程車博物館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號

電話：（03）990-8088

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中原路301號

電話：（03）996-6666

叁三

地址：宜蘭縣蘇澳鎮南寧路32號

電話：0989-544-319

南方澳觀景台

地址：台9丁5.5公里（原蘇花公路108公里）處

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(中時電子報)