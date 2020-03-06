鴻海（2317）受新冠肺炎疫情打亂中國大陸廠區復工進度，2020年2月合併營收雙位數「雙降」至近8年半低點，累計前2月合併營收亦創近8年同期低點。展望本季，由於市況「2絕3窮」，集團預期第二季營收有望逆向回升，力拚上半年表現持平去年同期。

鴻海2020年2月自結合併營收2174.6億元，較1月3645.65億元驟減40.35％、亦較去年同期2656.32億元減少18.13％，創2011年9月以來近8年半新低。累計1～2月合併營收5280.25億元，較去年同期6797.27億元減少達14.37％，亦為近8年同期低點。

觀察2月四大產品線概況，鴻海表示，與1月相比，以伺服器、網通等企業產品表現最佳，電腦、平板等運算產品居次，連接器、機構件、服務等元件與其他產品位居第三，智慧手機、電視、遊戲機的消費暨智慧產品則居末。

若與去年同期相比，鴻海指出，2月四大產品線以運算產品表現最佳、元件與其他產品居次，企業產品位居第三，消費暨智慧產品則殿後。

展望本季，鴻海董事長劉揚偉3日法說會時指出，新冠肺炎疫情嚴峻，對四大產品線均有顯著負面影響，預期消費暨智慧產品、企業產品、運算產品季減、年減率均將大於15％，元件與其他產品則預期季減逾15％、年減約10％。

中國大陸廠區復工狀況方面，劉揚偉表示，目前復工比例已超過季節性需求50％，預期3月底前可恢復季節性正常產能。而客戶及地方政府均積極協助防疫，預期三方應會共同分攤因防疫而增加的相關費用，對首季獲利的影響應在可控制範圍。

劉揚偉表示，以往上半年產業市況是「5窮6絕」、第二季表現會低於第一季，目前看來是「2絕3窮」，預期在訂單遞延效益顯現下，今年首季、第二季狀況可能與過往顛倒，使上半年仍有機會持平去年同期。

劉揚偉表示，目前疫情變數仍多，尚無法預測對鴻海集團全年實際影響，認為展望可能微幅下修。不過，AI、半導體、5G科技營造的市場成長動能，雖然部分短期需求將遞延，但長期成長動能將不受疫情影響，至2025年毛利率達10％的長期目標不變。

(時報資訊)