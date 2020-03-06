國民黨主席補選將在3月7日投票，由江啟臣、郝龍斌兩人角逐。媒體人韋安根據馬路獨家消息，指前國民黨主席吳敦義所提的「三個支持」，力挺的應是郝龍斌。

韋安在臉書PO文指出，最近有些媒體報導，一再渲染吳敦義在這次黨主席補選，暗中支持某特定候選人，也有某陣營用他的照片來動員拉票，令吳不勝其煩，也只好「表態」。吳敦義曾在不公開場合表示，在這次補選中有「三個支持」，分別為支持「堅定捍衛中華民國的人」；支持「堅持『九二共識，一中各表』兩岸政策的人」；支持「堅決反對台獨的人」。

韋安點出，吳敦義「三個支持」雖然沒有明言支持的對象，但是明顯人一看就知道，吳敦義支持郝龍斌。據說，本周一上午，郝龍斌專程到吳辦公室拜訪，除了化解以前的不快外，也向吳詳細介紹自己的理念和改革方向，逾2小時，兩人相談甚歡。除此之外，最近國民黨前主席洪秀柱、國民黨前副主席陳鎮陳鎮湘，以及黃復興系統中有影響力的人士，也因為類似吳敦義的「三個支持」理由，都開始全力為支持郝龍斌，而發動密集的組織動員工作。

(中時電子報)