罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署，已衝破55萬大關，韓國瑜是否會被罷免成功，令外界高度關注。國民黨高雄市議員蔡金晏認為，當罷韓案在政治目的操作前提下，反制或批評罷免案沒意義，韓該做的只有讓同溫層外的人覺得幸福，度過危機得靠韓「努力拚市政」。

二階罷免連署書已有55萬份，已逼近罷免投票58萬人同意門檻！公民團體「Wecare高雄」日前宣告9日將遞交二階罷免連署書40萬份給選委會。據《中評社》報導，蔡金晏認為，韓想度過危機，要強調支持韓國瑜這部分及認同韓國瑜市長的表現。他認為，必須要讓更多人看到高雄這一年來的改變，市府團隊也該持續拿出成績。

蔡金晏指出，韓國瑜去各局處聽簡報會被說是一對一上課，不去又被抹黑成懶惰，做與不做都會被針對。因此，他認為韓不用去管罷韓團體或民進黨的舉動，只要按照步調做好市政。蔡金晏提及，拚市政只能靠韓國瑜，唯有這樣做，才能讓同溫層以外的人感到幸福。

(中時電子報)