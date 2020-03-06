記憶體品牌廠創見資訊(2451)董事會5日通過2019年財報，全年稅後淨利17.3億元，年減17%；每股盈餘4.01元；並決議通過分派現金股利每股4.5元，以3月5日收盤價79.4元計算，現金殖利率達5.67%。

創見2019年第4季營收32.9億元，季減2.38%；營業利益4.69億元，季減18.9%；稅後淨利3.96億元，季減26.1%；每股盈餘0.92元。2019年全年營收135億元，年減23.4%；營業利益17.8億元，年減16.8%；稅後淨利17.3億元，年減17%；每股盈餘4.01元。

創見董事會5日決議通過分派現金股利每股3.6元及由資本公積配發現金每股0.9元，共計分派現金股利每股4.5元，殖利率高達5.67%，維持一貫的高股利政策。

回顧2019年第四季，適逢歐美地區傳統節慶，客戶備貨需求較弱，尤以消費型產品較為顯著，中國區則因前期工控專案導入，工業應用領域持續放量，填補歐美區業績缺口，營收較上季大抵持平。業外部分，因台幣相對強勢，造成外幣資產匯兌損失，金額約1.58億元。

展望2020年，原料跌價循環預料進入尾聲，創見將適時調整採購及存貨政策，提升庫存水位、爭取有利的貨源，另一方面，創見仍將投注心力於工控專案客戶及策略型產品，並透過既有的品牌價值，雙向發展通路及工控，建立核心競爭力，進而提升市佔，追求獲利成長。

另外，創見董事會3月5日通過新任總經理洪完勳上任案。洪完勳於1984年畢業於韓國仁荷大學電子工程學系，隨即進入韓國三星電子工作，2003年曾擔任台灣三星電子總經理，2014年12月升任韓國三星電機副社長(EVP)兼行銷長(CMO)，在業界累積超過35年的資歷。

(時報資訊)