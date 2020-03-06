精誠(6214)取得宜誠資訊近6成股權，宜誠擁有豐富的國家級典藏文物數位化服務經驗，專注提供專業數位化服務、文物普查、文化建設服務與數位內容服務，未來搭配精誠在大數據、雲端與資訊安全技術資源，將共同提升文物數位化處理與數據應用價值，並擴大雙方服務範圍。

宜誠資訊有獨家的影像辨識核心技術，結合跨系統整合建置、WEB資料庫應用技術、雲端虛擬化、數位出版、紙質修復等專長，協助客戶將文件與歷史資料數位化，並將數據資料導入系統進行管理，更進一步發展人機互動式體驗應用，將沈睡的資料活化，展現新生命，是國內歷史資料與文件數位化、紙質文件修復服務的佼佼者。

宜誠客戶包含：金門國家公園管理處、內政部營建署、移民署、國家圖書館等政府機構，以及醫療、金融等大型企業。宜誠擅長處理龐大的數據資料並以自行開發的系統予以建檔管理、執行影像辨識、將文件智慧分類，並提供使用單位最便利與人性化的調閱及管理系統。自2011年起開始協助內政部移民署建置「數位文件影像管理系統（DIMS）」並負責維運至今，隨著入出境人數翻倍成長，宜誠除持續透過數位文件影像管理系統，協助影像掃描、建檔、調閱介接、作業管理，更在2019年配合移民署雲端化，提供「數位封存」服務，使相關數位資料能轉為資料元長期保存，有利於資料的永續保存與稽查。

宜誠近年也積極投入文化建設服務領域，發展文化資產保存能力與服務網絡，擴大參與文化部相關建設工作，像是協助文化部文化資產局建立「全國文物普查資料登錄管理平台」，運用巨量資料元（Metadata）的文物資料保存管理機制，採取開放式平台架構建置，介接國家文化資產資料庫，使相關巨量文物資料得以相互運用，推動相關文化妥善保存研究；此外也透過3D建模、虛擬互動、文物普查、數位行銷、系統整合等技術，提供完整的文化資產維護與發揚、歷史現場再造規劃。

(時報資訊)