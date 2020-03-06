全球新冠肺炎疫情持續延燒，中央疫情指揮中心建議避免千人以上的群聚活動，立委憂心上市櫃公司股東會恐成防疫破口，金管會表示，目前6月單日登記滿百家的「超級股東會日」共6天，除鼓勵盡可能採電子投票替代親自出席，並請集保公司盡快訂定開會防疫指引。

金管會主委顧立雄5日於立法院財委會表示，2019年超過95％的股東會出席人數未達200人，預計4、5月左右公布相關指引，以利上市櫃公司防疫遵循。證期局統計，去年超過200人出席的上市櫃公司股東會共有10家，其中僅1家超過1000人出席。

證期局副局長張振山指出，今年共有1644家上市櫃及興櫃公司已敲定股東會日期，僅剩5家尚未申報。其中，目前6月登記滿百家的日期，僅12日、15日、16日、17日、18日、22日等6天，尚有14天未額滿，仍有空間選擇股東會召開日期。

針對股東會防疫問題，張振山表示，金管會仍鼓勵股東儘可能以電子投票取代親自參加，避免人員群聚，2019年股東會使用電子投票的比率已有52.5％。同時，已要求集保公司儘快設計出開會防疫指引，協助上市櫃公司遵循防疫作為、安全召開股東會。

(時報資訊)