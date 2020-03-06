美(吉吉)-KY(8466)2019年合併營收達新台幣34.68億元、稅後淨利4.02億元、EPS 6.09元，年成長16.4％、29.6％、29.57％。董事會決議通過配發2019年每股現金股利4.1元，依3月5日收盤價格69.8元計算，現金殖利率達5.87％。

展望2020年第一季，美(吉吉)指出，大陸生產基地受新冠肺炎疫情延後復工，使得部分訂單遞延出貨將影響單季營收表現，不過，仍持續透過雙業務接單策略調整以站穩商用市場、擴大家用市場銷售，目前歐洲地區主要客戶訂單保持水準。

美(吉吉)表示，2019年全年毛利率及營業利益率分別為25.7％、12.65％，雖第四季有部分訂單產品退回提列一次性備抵存貨跌價損失、以及衍生相關運送費用，但受惠客戶訂單需求升溫帶動產能稼動率保持一定水準、產品組合結構持續優化、及自動化生產，帶動集團整體營運獲利能力較2018年的21.67％、8.67％持續精進。

(時報資訊)