東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)2月單月合併營收新台幣1.75億元，年增40%，月增22.09%，創單月同期新高；前2月合併營收新台幣3.19億元，年增9.96%。泰昇表示，2月工作天數恢復正常，雖有新冠肺炎疫情影響，但主要市場東協新興國家未受太大波及，市場消費力道穩定正常仍維持高成長，因此2月單月營收創下同期新高記錄。

法人預估，泰昇今年第1季公司將維持去年第4季高成長步調，預估營收可達雙位數以上成長表現，在獲利方面，泰昇受惠原物料成本下降及高毛利產品挹注，看好獲利有機會呈現爆炸性的成長表現。

泰昇指出，近期雖多數產業受到新冠肺炎疫情影響巨大，但公司因主力市場位於東協新興國家，故並未受太大波及，公司順應市場需求推出抗菌/消毒新產品助攻下，預估營運可持續穩定成長；在供應鏈方面，公司對大陸地區供應商已有掌握，不會有斷料之虞。整體而言，公司將維持往年步調穩定高成長。

(時報資訊)