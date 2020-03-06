金管會公布2020年1月信用卡業務市場概況，該月簽帳金額2731億元，月減6.12％、年減6.25％，僅改寫同期次高，亦為2017年7月以來近3年半首見「雙降」。銀行局官員表示，主要為適逢春節連假的季節性因素，以及比較基期較高所致。

金管會統計，1月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約4773萬張，月增0.72％、年增8.18％，總有效卡數約3202萬張，月增0.31％、年增7.59％。循環信用餘額約1134億元，月減0.44％、年減0.26％。簽帳金額2731億元，月減6.12％、年減6.25％。

1月信用卡金額出現「雙降」狀況，為2017年7月以來近3年半首見。銀行局官員表示，過往適逢春節連假的當月簽帳金額都會較上月減少，主因民眾多在春節前完成相關消費，春節期間多以紅包現金取代刷卡消費，而去年春節落於2月，比較基期也較高。

由於新冠肺炎疫情在春節期間爆發，使民眾外出購物意願降低，外界擔心是否影響刷卡消費意願。銀行局官員則認為，去年2月適逢春節、同期比較基期較低，在繳學費旺季到來、電商線上交易的宅經濟需求增加，可望帶動2月簽帳金額回升。

(時報資訊)