金管會公布外資進出最新統計，受全球新冠肺炎疫情持續升溫衝擊，外資2020年2月淨匯出約38.97億美元（約新台幣1167億元），終止連5月淨匯入、淨匯出幅度創近半年大量。截至2月底，外資累計淨匯入金額約2109.93億美元（約新台幣6.32兆元）。

金管會統計，外資2020年2月淨匯出約38.97億美元，其中一般外資淨匯出約38.93億美元、陸資淨匯出約0.037億美元。累計1～2月外資淨匯出約26.07億美元（約新台幣781億元），其中一般外資淨匯出約26.02億美元、陸資淨匯出約0.051億美元。

外資2019年淨匯入達158.85億美元，創近5年最大淨匯入量。2020年1月持續淨匯入約12.9億美元，但與去年9～12月平均淨匯入約35.13億美元相比已明顯縮手，主因新冠肺炎疫情於台股春節期間爆發，台股年後跟隨全球股市同步震盪所致。

外資2020年2月合計賣超台股約1292.46億元，賣超力道較1月約364.6億元明顯跳增。其中，對上市股票賣超達約1298.73億元，較1月賣超約429.9億元大增。對上櫃股票雖持續買超約6.27億元，但買超力道較1月約65.38億元明顯縮手。

累計2020年1～2月外資為賣超台股約1657.06億元，其中對上市股票賣超達約1728.71億元，對上櫃股票則買超約71.65億元。

(時報資訊)