精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月6日)的國際新聞重點。

【1】法國世界報：台灣是對抗新型冠狀病毒典範

法國「世界報」今天刊登標題為「台灣是對抗冠狀病毒典範」的分析報導。文中指出，台灣能有效對抗新型冠狀病毒，歸功於快速與準確判斷，以及跨部會的疫情統一指揮中心。

【2】義大利日增769確診41死亡 羅馬和拿坡里都淪陷

義大利是新冠肺炎疫情最嚴重的歐洲國家，各項數字不斷攀升，星期四在一天之內增加了769起確診病例，從前天的3089起飆升到3858起，死亡病例則增加了41起，由107人增加到148人。

【3】新冠重創金融及旅遊業 美股再度收黑逾3％

超級星期二的激情，安撫了市場的不安情緒，美股道瓊指數周三以大漲1173點作收。然而市場對於新冠肺炎的疑慮仍未消退，美股周四(5日)開盤大跌701點，以26,389.18點開出。經過一天的震盪，道瓊指數以26,121.28點作收，一共跌掉969.17點，或3.58%。

【4】南韓確診病例 飆破6000例

南韓5日宣布，新冠肺炎病例單日再增760例，累計確診增至6088例，死亡達41例。確診病例主要集中於大邱市和慶尚北道，而慶北3日的新增病例中，73％是在慶山市，該市內已出現二代感染和小規模聚集性感染。繼上月21日將大邱市和慶北清道郡畫為傳染病特別管控區後，5日也將與兩地接壤的慶山市列入。

【5】日國會可望13日通過因應新冠病毒的特措法修正案

日本為防止新冠肺炎的疫情擴大，快則將於13日通過包含可宣布「緊急事態宣言」在內的《新型流感等對策特別措施法修正案》。

(中時電子報)