小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（6日）財經重點。

【1】台中亞緻飯店熄燈？

櫃買中心公告，觀光股亞都麗緻大飯店因有重大事項待公布，上櫃股票將於6日暫停交易，待公布重大訊息後再申請恢復交易。由於事出突然，市場推測應與亞都麗緻大飯店子公司台中亞緻飯店營運將出現重大變動有關，此一變動極可能是「熄燈」！

【2】金管會祭十大招 防保險員當內鬼

「保戶投保未滿三年要求解約，且當初招攬的業務員又剛離職不滿一年」要注意，金管會列出符合這兩大特徵的保單解約案，壽險公司要派專人進行電話訪問並保留錄音，確認保戶終止保單的原因，還要告知相關權益損失等，必要時壽險公司甚至可調查保戶在終止保單前，是否投保其他壽險公司的同款商品。

【3】11檔投信連買 季底作帳先鋒

投信當家！投信於3月來積極回補持股，累計連四日買超26億餘元，隨著2月營收將於10日公布，去年年報也將於3月底前公告，相關營收、財報成為市場高度關注焦點，而投信近來連買股，如台泥（1101）、玉山金（2884）等均獲17日買超，共11檔連四日買超股，不但具有籌碼優勢，投信選股標的多具有題材或基本面，將扮演季底作帳行情先鋒。

【4】大立光２月營收 同期新高

新冠肺炎疫情衝擊揮之不去，股王大立光2月營收為36.73億元，年增逾四成、創下歷年同期新高，但外電也直指，蘋果公司對零售市場示警，可能面臨供應短缺的破口，大立光恐難置身事外。

【5】美股本周…震很大

隨著新冠肺炎疫情發燒，華爾街股市也進入超級震盪期。上周歷經2008年以來單周最大跌幅後，美股本周震盪加劇，道瓊工業指數周一暴漲近1,300點後，周二重挫快800點，周三又強漲近1,200點，周四早盤則反轉大跌800點。

(中時電子報)