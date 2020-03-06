立法院長游錫堃遭到一名游姓人士寄恐嚇信，刑事局已在3月2日循線逮捕88歲的游姓老翁，但事後卻引起游錫堃與警政署間到底有沒有告知「破案」的爭議。游姓老翁昨晚在臉書PO出桃園檢署發出的「妨害自由」刑事傳票，將於今(6日)上午11點，傳喚他出庭，為此還特別邀請臉書親朋好友蒞臨指教。

警方表示，游院長辦公室於2月19日接獲信件，因信中內容具有恐嚇威脅言詞，且附有郵政匯票2萬元的掃描影像，要求游錫堃立即購買機票離台，警政署於21日交刑事局偵查第二大隊偵處。

警方取回相關物證進行調查，發現信封上寄件人署名為游姓男子，寄件地址為桃園市，進而查明一名88歲游姓老翁涉案，21日當晚19時許，立即派員前往游姓老翁家查訪，游男坦承犯案不諱，供稱自己因關心政治時事而提出看法，故寄信要求游院長離台及於臉書上發表偏激言論。警方製作完警詢筆錄，已於3月2日將游姓老翁依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

昨天游姓老翁在臉書發文表示，「明天上午 11點，我要去桃園正光路898號地方法院(應為桃園地檢署)，接受游錫堃「妨害自由」（如附件）的告訴詢問，若有空，歡迎蒞臨指教」。游姓老翁為了證明他就是本人，還特別PO出地檢署傳票以及當時總府統的回函。

(中時電子報)