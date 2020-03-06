罷韓二階段連署破55萬份，3月9日將提早送件，預計6月投票。資深媒體人陳敏鳳建議，韓國瑜配合中央防疫，多宣傳高雄水果輸出政績，不要再講登革熱、爬樹等事情，韓國瑜還是有機會的。

陳敏鳳在政論節目《新聞面對面》表示，如果在這3月至6月中間，韓國瑜在防疫上跟中央的配合，若可以做到跟新北市長侯友宜一樣，比如韓國瑜就在手機上宣傳，在疫情延燒的狀況下，可以讓大家都吃到高雄新鮮的水果，這就符合目前疫情下外送食物，這一點就不錯。

陳敏鳳指出，韓國瑜再去講登革熱、爬樹等事，那就會喚回大家對他失望的記憶，拆自己的台而已。她建議，3月到6月中間是一個關鍵期，像現在有疫情，韓國瑜就儘量配合，高雄可以多做一點事情，譬如居家管理等。

陳敏鳳強調，韓國瑜對居家管理逃脫的人，韓國瑜可以跟侯友宜一樣，態度兇一點，這也較符合高雄民意，高雄民意希望抓緊一點，不要危害大家的公共衛生。

(中時電子報)