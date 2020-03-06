氣象局說，今白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升，北部、東部高溫可到24至26度，中南部約28至30度。此為最新氣象雲圖。(圖擷自氣象局)

氣象局說，今白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升，北部、東部高溫可到24至26度，中南部約28至30度。此為最新氣象雲圖。(圖擷自氣象局)

把握連續幾天好天氣，下周又有鋒面要來了。氣象局說，今(6)白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升，北部、東部高溫可到24至26度，中南部約28至30度；除東半部和各地山區有短暫雨，其他地區為多雲到晴。不過，下周二及周五將有鋒面出現，溫度可驟降到14-15度，要注意天氣劇烈變化。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，最新模式模擬顯示。下周二鋒面及冷空氣(東北季風或大陸冷氣團)南下，中部以北有雨、南部亦有局部短暫雨的機率；北台轉「濕冷」，中部微冷、南部偏涼。下周三天氣好轉，清晨氣溫仍低；白天起冷空氣減弱，氣溫回升。下周四晴朗穩定，白天微熱早晚涼。下周五另一波鋒面及冷空氣南下，天氣再轉變。未來一周仍維持「乍暖還寒」的型態，應注意天氣的劇烈變化。

氣象達人彭啟明也指出，下周一晚上到周二，有波鋒面及伴隨的冷空氣南下，台灣的天氣類似周四、五的變化，再度轉為有雨降溫的天氣，這波的水氣會略多一些，發展條件較好，雨勢可能較大，而下周三、四又會回溫轉晴，下周五、六又略降溫有變化。近期都還是乍暖還寒的天氣，溫度不是特別低，但回溫幅度都可以到接近30度，一下子降溫到14-15度，感受上落差是很明顯的，還是要注意身體健康。

(中時電子報)