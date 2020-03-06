中美貿易戰及新冠肺炎疫情加速供應鏈移轉，塑膠射出廠—台翰精密科技(1336)因菲律賓二期新廠已於去年第4季完成擴充，且可提供客戶模具開發設計至塑膠射出成型一條龍「全製程」客製化服務，可望成為趨勢受惠者，在新客戶及新訂單挹注下，為台翰營運增添新成長動能。

台翰因佔營收比重近90%的接單生產基地在菲律賓及越南，2月未受到新冠肺炎影響，單月合併營收1.52億元，月減5.59%，年增11.35%，累計前2月合併營收為3.14億元，較去年同期減少12%。

台翰表示，菲律賓廠受惠主要客戶加重東南亞市場布局，且公司積極優化生產效能，拉升整體產能稼動率與訂單出貨業績，是公司2月營收站穩1.5億元水準以上重要關鍵，惟公司之大陸東莞廠為配合當地政府新型冠狀病毒肺炎防疫工作延至2月12日復工，影響部分訂單出貨遞延，目前東莞廠整體復工率已達60%，除了防疫措施因應措施不馬虎外，同時已密切與主要客戶協調訂單出貨時程及彈性調整於東南亞兩廠產能配置的解決安案，有望創造公司整體營運保持良好的成長表現。

根據國際數據資訊公司(IDC)針對全球硬拷貝週邊設備最新季度數據報告顯示，雖然2019年第4季全球整體設備出貨量呈年減5.4%態勢，但整體出貨價值年增0.9%、達約119億美元的市場規模，凸顯各印表機/事務機品牌廠商為站穩市場一定占有率表現，持續保持推出包括結合AI、物聯網等滿足消費者需求的新機種更新率，同時拉升單一產品價格優勢。

中美貿易戰與新冠肺炎疫情導致大陸供應鏈問題，促使電子相關產業積極向東南亞地區尋找替代來源，加速產能外移於東南亞市場，進而促進當地完整供應鏈聚落成形，台翰不只菲律賓二期新廠已於去年第4季完成擴充，亦將憑著廠房產線設置完善程度優於同業水準，以高穩定、高品質的設計與量產技術能力，提供模具開發設計至塑膠射出成型一條龍「全製程」的客製化服務，有機會爭取更多新訂單，進而推升公司營收成長。

台翰表示，雖然首季為傳統印表機/事務機產業的出貨淡季，且短期主要客戶恐因其原物料供應不足而稍微減緩對台翰塑膠射出成型產品的拉貨力道，但台翰仍持續保持並強化與主要客戶共同開發合作的緊密關係，不僅提升布局多年的單色及雙色塑膠射出成型量產技術，也結合環保、輕量化之優異材料進行研發設計，滿足主要客戶對於印表機/事務機、投影機等多樣變化的外觀設計需求，以期創造公司於單一客戶之新機種訂單滲透率提升，維持公司良好的訂單能見度。

(時報資訊)