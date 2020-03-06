新冠肺炎疫情全球從去年底爆發以來，至今全球多國蔓延。被外界指為病毒起源地的中國大陸，疫情何時趨緩？大陸中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮，近日在湖北武漢，接受人民日報新媒體的專訪，他預估，湖北武漢的病例，到3月底可望實現「基本清零」的狀況； 4月底時，除了湖北以外的地區，民眾基本上可摘下口罩，恢復正常生活。

張伯禮受訪時表示，他的團隊分析了疫情演變資料，「目前來看，全國除湖北以外的其他地區，2月底新增病例基本『清零』」。他推測，整個湖北省除武漢市以外的其他地區，預估3月中旬能基本「清零」；全大陸封城時間最長的武漢市，有希望在3月底，實現基本「清零」的疫情控制目標。

中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮，接受訪問分析疫情。（圖／翻攝人民日報微博）

不過張伯禮還是強調，他的預測是從從疫情整體發展趨勢觀察，「清零」不是絕對，偶爾還是會出現幾個新增病例。

至於被問到，民眾何時可以摘下口罩，過正常生活？張博禮表示，他認為到了4月底時，大陸除了湖北省以外的地區，「民眾基本上可以摘下口罩，恢復正常生活秩序了。」不過他研判，湖北省的民眾，可能脫下口罩的時間點會稍晚，特別是武漢市，可能會晚一個月左右。

張博禮也強調，因為新冠病毒傳染力高，他並不主張大家急著摘下口罩，「即使復工復產，恢復正常秩序了，口罩還是慢一點摘比較好。」他並表示，之後就算大陸全國都「清零」了，勤洗手、少聚集、戴口罩，還是要維持一陣子，民眾也要有養成清潔衛生的習慣。

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(中時電子報)