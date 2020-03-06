台灣研究黑水虻（音同蒙，為具豐富蛋白質的一種昆蟲）專家、畜產試驗所新竹分所助理研究員梁世祥博士，驚爆婚外情，他在３年前離婚之前，與已婚女同事傳出不倫戀，所內溫室、圖書館都是２人發生性關係的地點，後來女方向丈夫坦承出軌，此事才曝光，梁世祥最後被苗栗地方法官依通姦罪，判處８個月徒刑。

據「東森新聞雲」報導，女方因為與梁世祥鬧翻，才跟丈夫出示ＬＩＮＥ對話紀錄，坦承出軌，並在法庭上供稱，２人有許多偷情密語，如「採玉米」，就是到周遭種玉米的溫室發生性行為；「看書」，就是約到圖書館愛愛。

此外，女方一次發燒到38.5度時，梁世祥還傳訊約愛：「想試試３８．５度的感覺嗎？」，２人也在女方種植的南瓜老屋發生過關係。

，

雖然２人對話內容露骨，但無法認定二人通姦事實，法官最後只針對梁世祥坦承的3次通姦行為，對他判處8個月有期徒刑，得易科罰金。

(中時電子報)