向來在選舉期間是各大陣營爭相拜託捉刀廣告文宣的廣告才子范可欽，近年來頻傳財務危機。原本住豪宅，出入都有司機接送的他，多年來頻頻遭人目擊只能獨自坐著電動輪椅搭捷運，名下豪宅及不動產也都拿去向銀行抵押借款約數千萬。范昨晚因遭人控告欠債不還，涉嫌背信，因屢不出庭遭檢方通緝，而被警方拘提到案。

范可欽是遭台中市第五分局5日晚間將范追緝到案，並移送北檢歸案，范向檢察官表示，自己搬家到台中，沒有收到開庭通知才沒有出庭，檢方訊問後，要求未來準時出庭後，諭令范可欽限制住居。

范可欽在檢察官訊問後，遭檢方諭令限制住居後請回。2016年范可欽曾向本報坦言，曾因投資資生意失利，過得非常辛苦，甚至板橋的豪宅也都拿去二胎抵押，但他當時信誓旦旦說很快會雨過天晴。

范可欽在今年立委大選期間相當積極，四處替人助選，不過這些年來諸事不順，2018年12月，他搭公車因為司機緊急剎車，導致輪椅翻覆肋骨斷裂3根，血胸開刀住院8天，一度陷入短暫昏迷，幸好在4位醫師搶救下撿回一命 。

(中時電子報)