章小蕙1999年和鍾鎮濤（阿B）離婚，當時傳出她和富商陳曜旻過從甚密，兩人為彼此放棄家庭，但戀情僅維持了7年就告吹，陳曜旻分手前還破產，引來女兒陳小韻透露：「爹地當時失去理智」。今(6日)港媒報導陳曜旻逝世，享壽80歲，昔日恩恩怨怨也畫下句點。

據《東網》報導，章小蕙和陳曜旻當年談不倫戀轟動演藝圈，章小蕙不久就與鍾鎮濤離婚，而陳曜旻第二任罹癌老婆Susanna曾因家庭被破壞，上節目控訴老公與章小蕙所作所為，最終仍與陳曜旻離婚，甚至不幸病逝。

陳曜旻過去從事服裝品牌代理，坐擁豪宅和名貴房車，但後來不僅申請破產，和章小蕙也分手，可說人財兩失，他與首任妻子所生女兒陳小韻2004年接受專訪，砲轟在Susanna最需要人照顧時，章小蕙卻介入他們家庭，她曾和爸爸為此懇談，「但他那時對她非常沉迷，所以我講什麼都沒有用」。

作家鄧小宇近日透露，從陳曜旻好友口中得知陳曜旻在家裡離世，屬於自然死亡，沒特別病痛，港媒也拍到陳小韻現身香港殯儀館，表情哀傷，對所有問題封口不談。

(中時電子報)