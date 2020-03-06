美國前總統拜登在民主黨「超級星期二」總統提名人初選大勝勁敵桑德斯的結果，為美股帶來短暫提振，然而新冠狀病毒疫情迅速擴散及其可能造成的經濟衝擊仍令投資人擔憂，周四美股再度重挫，三大指數均跌逾3%，銀行、觀光股尤受重創。

新冠狀病毒疫情已經在全球造成逾3,300人死亡，在美國的擴散範圍也越來越廣、確診病例越來越多。Alphabet旗下谷歌也跟進其他大型科技公司，建議西雅圖地區的員工在家上班。

周四收盤，道瓊工業指數跌969.58點或3.58%，為26,121.28點。標普500指數跌106.18點3.39%，為3,023.94點，較2月19日創下的收盤高點下跌逾10%。那斯達克指數收跌279.49點或3.1%，為8,738.60點。

CBOE波動率指數上升7.62點，報39.61點。

標普11大類股全面收黑，但公用事業股與消費必需品類股等防禦型股票相對抗跌。

美國公債殖利率持續走跌，10年期美債殖利率跌至0.91%，對利率走勢敏感的銀行股首當其衝，金融股重挫4.9%。摩根大通跌4.9%，美國銀行跌5.1%。

觀光休閒類股成為重災區。標普500航空股指數暴跌8.2%，美國航空集團（American Airlines Group）大跌13.4%。國際航空運輸協會（IATA）警告，新冠肺炎疫情恐將導致航空業今年營收損失高達1,130億美元。

繼一名新冠肺炎確診患者死亡後，至尊公主號郵輪上另有21人出現症狀，並遭到加州拒絕在舊金山靠港，其母公司嘉年華郵輪（Carnival Corp）暴跌14.1%，皇家加勒比郵輪公司重挫16.3%。

(時報資訊)