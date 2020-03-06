新冠肺炎是2020年影響兩岸關係的「黑天鵝」。大陸疫情雖漸漸受到控制，但兩岸社會卻因肺炎造成嚴重的民心對立情緒。對此，台北商業大學副校長劉瀚宇也擔憂，若大陸在5月底穩住新冠肺炎疫情，就會處理中美關係和台灣問題，屆時，總統蔡英文再沒任何模糊空間。

劉翰宇接受港媒《中評社》專訪時表示，若大陸在5月底穩住新冠肺炎疫情，接著會處理中美關係和台灣問題。大陸絕不會對台獨有任何讓步，但是否動武，大陸還會顧慮全世界的經濟封鎖，及台灣能否挺過第一波攻擊的考量。但從新冠肺炎的衝擊來看，世界需要大陸的比例，超過大陸需要世界的需求。尤其大陸在處理疫情展現的國家動員能力，更給大陸有更多動武力量。

劉翰宇直言，現在反而是蔡英文要頭痛，因為大陸這次絕不容許民進黨在兩岸和中美議題上有所模糊。因此，蔡英文在520就職演說不能再是2016年的「未完成的答卷」，這次大陸要的答案是非常明確且清楚。

(中時電子報)