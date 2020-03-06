湖人總算在威特斯、J.R.史密斯當中做出抉擇！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞6日爆料，先前參加湖人試訓表現出色的威特斯，將跟湖人達成加盟協議，預計威特斯與湖人簽訂一份低薪合約，且占據湖人球員名額的最後1席。

查拉尼亞指出，威特斯與他的經紀人瑞奇保羅跟湖人高層進行多次對話，雙方達成以下共識，威特斯將在湖人待到本季結束，且必須交出讓湖人滿意的表現，否則湖人就有裁掉他的選項，更期望威特斯可成一名創造投籃機會的板凳球員。

這也代表湖人總算在兩把「神經刀」當中選了威特斯，畢竟威特斯雖跟「小皇帝」詹姆斯短暫當過1年騎士隊友，他卻始終跟球團爆發內訌爭議，本季更被熱火接連禁賽，才在今年交易截止日前夕被熱火換去灰熊，且馬上遭到灰熊釋出。

其實聯盟當中有人很早就預言威特斯將會加盟湖人，那就是曾跟威特斯、詹姆斯當過隊友的騎士中鋒崔斯坦湯普生，他在上個月22日就相信威特斯會成為湖人一員，畢竟3人同樣都在經紀人瑞奇保羅麾下，收到這種小道消息並不意外。

(中時 )