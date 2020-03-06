新型冠狀病毒在美國快速蔓延、經濟疑慮又起，衝擊美國四大指數3月5日再度下殺，銀行及運輸股已落入熊市領域。台股6日開在11,471點，下跌43.46點，隨後跌點擴大，但跌點在百點以內。

道瓊工業平均指數3月5日重挫3.58％（969.58點）、收26,121.28點。那斯達克指數重挫3.1％（279.49點）、收8,738.59點。費城半導體指數重挫3.1％（55.54點）、收1,734.03點。

元富投顧指出，美國聯準會（Fed）無預警降息兩碼，使熱錢湧入台灣，加上央行「趕錢入股」奏效，外資由賣轉買，外資短線對台股屬中性操作。

從技術面來觀察，台股朝半年線盤堅向上，加上日KD黃金交叉，需補量才有機會站穩半年線，可觀察權值股台積電、大立光、鴻海。以內資為主的櫃買指數仍是大盤短線撐盤主力，在月線附近強勢整理，加上日KD低檔交叉，泰碩、松翰、台燿、鈊象、環球晶、威剛是觀察重點。

隨著股東會旺季即將登場、上市櫃公司相繼公布股息，高股息、高殖利率個股仍是觀察焦點，指標股有聖暉、聯陽、光寶科。

(中時電子報)