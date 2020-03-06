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高雄市長韓國瑜在歷經總統敗選後，回到高雄還要面對罷免的挑戰，罷韓團體目前在第二階段已經蒐集超過50萬份的連署書，並表示將在9日送交選委會，第三階段的正式投票預計將在6月舉行，這讓韓粉們人心惶惶。

但一位網友在臉書上表示，要保護韓國瑜必須要做出行動；有說法表示韓粉們應該到投票所監票，但不要投票，讓投票率降低，總投票數未達57萬票，罷免案就不會成功；但他認為這個做法簡直是「愚蠢」！

網友認為，真正要守護韓國瑜，應該要出下來投下「反對罷免」的一票，並引述選罷法規定，罷免案同意票必須超過地區人數的1/4，也就是57萬票贊成才會罷免成功，再來就是罷免贊成票必須大於反對票，韓國瑜才會遭到罷免。

目前連署人數已經超過50萬，所以兩項條件中的前者看來是難以阻止，目前韓粉應該共同努力的則是後者，衝高反對票！網友指出，現在開始所有韓粉應該做到三件事，非別是「宣傳韓國瑜政績」、「拉票」、「踴躍參加監票」，才能夠真正保護韓市長！

(中時電子報)