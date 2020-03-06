華府周邊的馬里蘭州今天確診3起武漢肺炎病例，3人是在國外旅行時感染，目前情況良好。華府與鄰近的維吉尼亞州尚未有疫情傳出。
「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）晚間發出新聞稿表示，位在巴爾的摩（Baltimore）的州公共衛生實驗室已確診3起武漢肺炎病例。這是馬州首度確診病例。
霍根說，這3名患者是在出國旅行時感染病毒，目前情況良好。
他呼籲民眾不要驚慌，但要認真看待疫情，並持續追蹤最新疫情資訊。
美國首都哥倫比亞特區與鄰近的維吉尼亞州尚未傳出疫情。
據世界實時統計數據worldometer整理美國各州公布的資料，至截稿時，美國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）目前確診病例累計至221例，其中12人死亡。這個數字不包含馬里蘭州晚間公布的3起確診病例。
(中央社)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。