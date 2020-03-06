華府周邊的馬里蘭州今天確診3起武漢肺炎病例，3人是在國外旅行時感染，目前情況良好。華府與鄰近的維吉尼亞州尚未有疫情傳出。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）晚間發出新聞稿表示，位在巴爾的摩（Baltimore）的州公共衛生實驗室已確診3起武漢肺炎病例。這是馬州首度確診病例。

霍根說，這3名患者是在出國旅行時感染病毒，目前情況良好。

他呼籲民眾不要驚慌，但要認真看待疫情，並持續追蹤最新疫情資訊。

美國首都哥倫比亞特區與鄰近的維吉尼亞州尚未傳出疫情。

據世界實時統計數據worldometer整理美國各州公布的資料，至截稿時，美國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）目前確診病例累計至221例，其中12人死亡。這個數字不包含馬里蘭州晚間公布的3起確診病例。

(中央社)