台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲號召成立工具機業組口罩國家隊，自掏腰包幫助權和及長宏兩家口罩設備廠，第60條生產線5日完工下線。許文憲表示，第二階段新增30條產線，工具機業也會挺到底，口罩生產線交到口罩工廠後，希望口罩廠要加油，口罩日產量盡快要拉升至千萬片。

工具機公會彙總有哈伯、靄崴、東台、東捷、程泰、亞崴、上銀、大銀、永進、台灣引興、普森、協易機械、三鋒、東培、大立、吉輔、盈錫、高明、凱柏、嵩富、新穎、友嘉、源潤豐、德大、慶鴻、泓鉅、健和、高鋒、台灣麗偉、徠通、崴立、大光長榮及先鎰等34家工具機廠及零件業，組成口罩國家隊，從2月10日～3月5日只花25天就完成政府出資第一階段60條口罩生產線，第60條產線昨日下線。總統蔡英文今日由經濟部長沈榮津陪同，前往口罩設備廠視察，也為工具機國家隊加油打氣。

許文憲、台灣引興董事長王慶華及現場指揮官台灣瀧澤總經理戴雲錦均表示，政府出資新增30條產線，工具機口罩國家隊會挺到底，新增產線預計3月20日可悉數完成生產。許文憲說，工具機國家隊完成第1、2條生產線下線，當下只有「爽」字可形容。

許文憲指出，第一階段60條口罩生產線，短短25天，工具機口罩國家隊總計投入1,600人次，加上法人支援人力，超過2,000人次，這些人手都是工具機業的菁英，很難用錢量化計算。

許文憲表示，閣揆蘇貞昌獲知工具機業自掏腰包，出錢出力，願意補助業者，但他今日當面向經濟部長沈榮津婉拒這項提案。工具機業員工便當及加班費由各工具機業自行負擔，到口罩工廠支援衍生住宿費，則由工具機公會支付。

(工商 )