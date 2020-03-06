今年38歲的西洋天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears），過去紅極一時，但近年飽受監護權案跟精神困擾。有消息傳出，她在去年6月因為情緒不穩出現問題，被自己的父親「軟禁」在精神病院；而近期她的演藝事業停擺，幾乎呈現退出娛樂圈狀態。最近她14歲在兒子Jayden在IG開直播爆料，憤怒表示外公是混蛋，令他厭惡至極，還語出驚人提到「想殺了外公」。

小甜甜布蘭妮有兩個兒子，分別是15歲的Sean和14歲的Jayden。最近小兒子Jayden突然開設IG，還利用此平台開直播大爆料，內容提到母親布蘭妮與外公，發生了一些爭議的事情，他一直很想幫助媽媽布蘭妮，但他勢單力薄，「有人在監視我」。此時有網友留言「我想殺了你外公！」沒想到Jayden竟回：「我也想這麼做！」讓不少粉絲開始擔心，布蘭妮現在的狀態是否安好。

Jayden更透露，媽媽布蘭妮其實早有退出演藝圈的打算，但他不同意母親離開演藝圈，他還對媽媽說：「你開什麼玩笑！你的錢多到可以開好幾個銀行」。Jayden還在直播說提到，如果他IG追蹤人數到達5000人，就要爆更多料。不過才剛爆料完，Jayden的IG目前轉為私密帳號。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)