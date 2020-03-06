國民黨主席補選明天登場，候選人郝龍斌今天接受廣播節目專訪時表示，「我一定要贏」。郝龍斌說，他既然來參選，就是全力以赴爭取勝選，為希望黨員做出最正確的決定，就是支持他幫助他，讓他能夠當選，真正跟大家一起打拚，造成國民黨的改革、改變，讓國民黨浴火重生，這是他最重要、最關鍵的目的。

郝龍斌今接受電台主持人黃暐瀚訪時提到，對於未來讓國民黨在社群網站如何找出媒體發話權？郝龍斌說，這次選舉，民進黨跟國民黨在網路聲量保守估計，大概十比一，都被民進黨掌握，若他當選黨主席，會成立社群媒體事務部，與文傳會、組發會同一等級，因為未來組織運作也要靠新媒體。

對於國民黨被詬病的政治買辦印象；郝龍斌說，他若當選，嚴禁政治買辦，國民黨給一般民眾印象「又老又紅」，「親共親中」，這對國民黨不公平，但他可以理解給人這樣印象。

他說，國民黨其實處理兩岸關係比較擅長，但在過程中有人在從中圖謀私利，或是親戚得利，但他要說，藍綠都有，只是國民黨在社群媒體上相對弱勢，加上兩岸關係這部分做的比較多，所以讓這標籤撕不下來。

他說，將來他要在黨內訂定黨內規範，某階層黨內同志不能圖謀私利，包括自己或近身親友，政治買辦藍綠都有，希望推出立法，任何公職都不能圖謀個人利益，不能以權謀私，希望將來入法，像陽光三法一樣，最起碼在黨內做出來。

(中時 )