微酸性電解次氯酸水受青睞，水神生成機水漲船高。（陳淑芬攝）

新冠肺炎疫情延燒，微酸性電解次氯酸水的消毒、除菌效果備受青睞，水神生成機也水漲船高供不應求。水神食農業產品總代理商總經理賴思明說，微酸性電解次氯酸水除菌力高受各產業界重視，水神生成機訂購量暴增5成，目前大缺貨，催貨電話接到手軟。他並提醒，取用及儲存微酸性電解次氯酸水必須要使用不透明容器，才能維持活性及消毒效力。

總代理商寶泉旺生物科技公司總經理賴思明表示，旺旺水神的產品有微酸性電解次氯酸水的抗菌液及生成機兩大類，食品、餐廳及農牧業等各行各業在環境及設備等必須大規模及高效消毒，引發搶購水神生成機自行產製微酸性電解次氯酸水風潮，生成機體積不大（基本機型L317ｘW170ｘH302mm）、重量輕，透過電解液進行電解，產製微酸性電解次氯酸水成本低，以常用於消毒濃度40ppm的微酸性電解次氯酸水為例，每公升成本僅新台幣0.3元。

水神微酸性電解次氯酸水的消毒殺菌效力如何？賴思明表示，經委託SGS檢測、中日安全檢測及台美安全檢測等單位機構檢測，微酸性電解次氯酸水對於微生物具有良好的殺菌效果，包括腸病毒、綠膿桿菌、肺炎桿菌等14種菌株，且反應30秒幾近可達或達到100％的除菌能力。

坊間各種次氯酸水產品滿天飛，賴思明提醒民眾，一般常將「次氯酸水」及「次氯酸鈉水」統稱為「次氯酸水」，雖各具消毒效果，但是兩者成分及特性不同，不能混為一談。他強調，「次氯酸水」除菌安全有效、無副作用；「次氯酸鈉水」對皮膚、黏膜及呼吸道有刺激性，與微酸性清潔劑混合後，易產生有毒氣體。

賴思明並強調，微酸性電解次氯酸水長時間「見光」，會減弱活性及降低除菌力，所以，民眾在分裝取用及儲存時都要使用不透明容器，只要能避光的材質都可，同時還要用蓋子將瓶子封閉起來，避免揮發。

(中時 )