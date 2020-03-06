美國聯邦眾議院昨天通過83億美元（約新台幣2500億元）支出法案，用於對抗武漢肺炎疫情，參議院今天也迅速通過，送交總統川普簽署。西北部疫情升溫，全美死亡病例增至12起。

參議院今天以96票贊成、1票反對的壓倒性票數通過這項經費法案，以助各州和地方政府對抗升溫的疫情。共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）投下唯一的反對票，反對不先減少其他地方的聯邦支出就撥款。

民主黨籍參議員雷希（Patrick Leahy）在法案通過前表示：「美國人民期盼領導層有作為，希望確保政府能夠保護人民健康和安全。」

美國國會批准的撥款金額比川普原先要求的25億美元高很多，但他後來表示很高興經費增加。川普料將簽署法案，以便研發疫苗及協助國際控制疫情。

美國1月通報境內首起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，2月29日證實出現首起死亡病例，兩者都發生在西北部太平洋沿岸的華盛頓州。

華盛頓州金恩郡（King County）今天通報最新1起武漢肺炎死亡病例後，目前境內死亡人數來到12人。全美12起死亡病例中，有11起發生在華盛頓州，1起在加州。閉兩週並採取線上教學。

擔任防疫指揮官的副總統彭斯（Mike Pence）預定今天稍後赴華盛頓州。美國官方先前強調民眾感染的整體風險仍低，敦促民眾不要恐慌或搶購口罩。

英國廣播公司（BBC）網站報導，美國有20州通報確診病例，合計超過200起。

法新社報導，華盛頓州官員今天宣布，州內確診病例從39起增至70起，部分學校也決定關

然而公主遊輪公司（Princess Cruises）旗下郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）昨天爆出11名乘客和10名船組員出現武漢肺炎症狀，導致船上數千人目前困在加州舊金山外海等待檢疫。

至尊公主號跟上個月停泊在日本橫濱港隔離的鑽石公主號（Diamond Princess）都隸屬公主遊輪公司。鑽石公主號有約700人感染武漢肺炎，6人死亡。

(中央社)