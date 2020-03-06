工控記憶體模組廠宜鼎(5289)2月營收6.29億元，月減4.83%，但年增率達10.15%，2020年1-2月營收12.9億元，較去年同期減少2.23%。

宜鼎2010年1月營收6.61億元，為近三個月新高，2月營收小降但比去年同期成長1成，第一季營運有機會與產業同步呈現淡季不淡。

宜鼎已連續三年賺逾一個股本，且2019年獲利再創新高，EPS 12.72元。2019年度擬每股配息7.5元、配股0.2元，股利達7.7元同步攀高。

宜鼎去年營收未再創新高，受惠毛利率提升，獲利再創新高。宜鼎2019年淨利10.14億元，年增約2成，EPS 12.72元。宜鼎2019年營收73.61億元，年減約6.4%；毛利率31.48%，比前年大幅提升約6.8個百分點；營業淨利13.88億元；淨利歸屬母公司業主10.14億元，年增率20.3%，EPS 12.72元。

(時報資訊)