工具機業組口罩國家隊，出錢出力，只花25天時間，幫助權和及長宏兩家口罩設備廠完成政府出資第一階段60條生產線生產。以台灣區工具機暨零組件理事長許文憲為首的工具機口罩國家隊表態挺到底，預計本月20日，完成第二階段政府新增30條口罩生產線生產。

工具機公會彙總統計，計有哈伯、靄崴、東台、東捷、程泰、亞崴、上銀、大銀、永進、台灣引興、普森、協易機械、三鋒、東培、大立、吉輔、盈錫、高明、凱柏、嵩富、新穎、友嘉、源潤豐、德大、慶鴻、泓鉅、健和、高鋒、台灣麗偉、徠通、崴立、大光長榮及先鎰等34家工具機廠及零件業，組成工具機口罩國家隊。許文憲表示，當工具機口罩國家隊完成第1、2條口罩生產線生產下線，他當下只有「爽」字可形容。

工具機國家隊從2月10日～3月5日，只花25天時間，悉數完成政府出資60條口罩生產線，第60條產線昨（5）日正式下線。總統蔡英文由經濟部長沈榮津陪同，前往口罩設備廠視察，也為工具機口罩國家隊加油打氣。

許文憲指出，長宏機械員工人數不到10人，工廠也很小，承接政府40條生產線訂單，另外租1個300坪廠房，一開始所有發電機、電扇及水都是工具機口罩國家隊自行準備，工具機業者每天至少40、50人，多則70、80人支援生產或安裝。現場指揮官台灣瀧澤總經理戴雲錦表示，第60條口罩生產線昨日完工，工具機口罩國家隊支援人力達112人而為單日最高人數。

許文憲指稱，第一階段60條口罩生產線，25天時間工具機國家隊總計投入1,600人次，加上法人派人支援，總計超過2,000人次，這些人都是工具機業的菁英，很難用錢量化計算。

許文憲表示，行政院長蘇貞昌從媒體獲悉工具機業自掏腰包，無償協助口罩設備廠完成口罩生產線生產及安裝，透過經濟部長沈榮津傳達政府願意補助業者，他昨日當面向沈榮津婉拒這項提案。員工便當餐飲及加班費由各工具機業自行負擔，到口罩工廠支援而衍生住宿費，全數由工具機公會支付。

許文憲指出，工具機業者完成口罩生產線交到口罩工廠，只希望口罩廠要加油，口罩日產量盡快要拉升至千萬片。

許文憲、台灣引興董事長王慶華及戴雲錦均表示，政府出資新增30條口罩產線，工具機口罩國家隊會挺到底。

許文憲指出，口罩設備廠下週為新增30條生產線備料，之後工具機口罩國家隊每天會有60～70人到現場支援口罩產線生產，預計3月20日可悉數完成生產。

(工商 )