網紅蔡阿嘎與妻子「二伯」3日遭黑衣人襲擊受傷，警方昨天下午近5時，在林口區逮捕犯案的25歲陳姓男子與負責接應的排氣管改裝廠35歲董姓老闆，訊後移送法辦，2人身份曝光後，臉書遭大批網友灌爆大罵：「連孕婦都打，你要不要拿鐵鎚敲一下自己的懶蛋」。

陳嫌在新北市林口區一間汽車排氣管改裝廠工作，昨被捕後聲稱，去年8月間在蔡阿嘎的直播頻道上留言，遭蔡嗆聲，導致他心生不滿，最近越想越生氣，2日找修車廠老闆騎車載他到現場尋找下手地點。

涉嫌動手打蔡阿嘎孕妻的陳嫌，臉書被網友灌爆。（圖／翻攝當事人臉書）

陳嫌3日中午12點57分持榔頭攻擊蔡阿嘎夫妻後，徒步逃離現場，再由董嫌騎機車接應，警方回溯2人犯案前路線，在林口一處汽車維修廠逮捕董嫌，初步訊問後董男承認犯行，並供出下手者為陳姓男子，隨即向檢察官聲請拘票，以傷害罪嫌帶回偵辦。

兩嫌身份曝光後，臉書遭網友灌爆狂罵：「連孕婦都打？？你要不要拿鐵鎚敲一下自己的懶蛋？啊我忘了你打女人你沒懶」，「打孕婦傷害未出生的孩子，你他媽還是不是人啊？」、「請問為什麼要打人，為什麼要打孕婦呀，你真的好奇怪喔」、「攻擊孕婦真的很不應該，請好好懺悔」、「自己有家庭還去打人，真是有夠不可取的，如果換作是別人打你老婆你作何感想？」。

(中時電子報)