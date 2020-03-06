高雄女中為妥善利用新課綱的彈性課程，讓學生在高中時期就可以瞭解各行各業，因此請來律師、會計師和建築師公會合作，利用彈性課程時間，讓專業人士來上「微課程」，給予學生提早找到自身方向的機會，對於學生畢業後升學就業也有極大助益。

高雄女中校長林香吟表示，新課綱中有3堂的彈性上課時間，學校今年先小試水溫，提供2堂課的時間請三師公會的專業人士來做課程安排，課程也會安排實物參訪，讓上課內容更加靈活，倘若迴響好，明年會加長到3堂課，此外校方也會積極聯繫各大公會，讓學生的選擇性增加。

律師公會理事長蘇俊誠表示，當今國高中學子對律師行業並不清楚，希望藉由課程讓學子對法律有初步瞭解，懂得用法律來解決自身困難。會計師公會理事長張益順則表示，現今12年教育體制的多元化教學，不但讓學生提早發現自己的志趣，也可以讓對行業有興趣的人才提前入行。

雄女的學生則對新課程十分期待，因為自己選修的財經相關課程，再加上彈性課程中的會計師實務部分，可以讓她更加確定未來的路該怎麼走。雄女的產學合作為全台首創，望微課程給予學生更豐富的學習生活。

(中時 )