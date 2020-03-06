2020 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽結果出爐，中山工商2組學生利用生活中事物發想，結合綠能和對家人的愛，雙雙獲得肯定奪得綠能組和社會照顧組金牌，同時也獲得代表國家出國參賽的機會，讓台灣學生的創意在國際上發光發熱。

為了支持學生有一個展現自己的舞台，台北市教育局每年都會舉辦IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔，此次選拔中山工商以「便攜式外掛便盆椅」和「動力氣流回收發電系統」奪冠，中山工商校長林昭億表示，此次奪冠也讓同學拿到了國際展的入場卷，不但有更大的舞台，同時也是為國爭光，同學們都很期待，希望未來有更好的表現。

中山工商機電三年級的陳武欽、蔡嘉恩和陳俊翰的作品「便攜式外掛便盆椅」起源是蔡嘉恩的媽媽，因為車禍住院，上廁所不方便，因此想將便盆椅和病床結合，讓病患如廁更加便利，在團隊相互協助下，終於奪得佳績。

同樣是三年級的謝忠霖、施政葦和李宗鴻則是研發「動力氣流回收發電系統」，以政府提倡的綠能為發想，克服體積大、成本高等限制，屢次嘗試後製造出運轉半徑較小，但葉片面積較大的發電系統，獲得評審的肯定。

青少年利用在校所學加上自己的創意發想，在老師從旁協助後研發出對社會有正向意義的作品，除了在比賽中獲得肯定外，同時也展現出台灣學生的恆心毅力跟無窮盡的想像力。

(中時 )