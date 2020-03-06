因應疫情發展，桃園市長鄭文燦宣佈，9日起桃園市關懷據點、原住民文健站共餐服務暫停，將等疫情告段落後再正式恢復。鄭文燦說，電話關懷、獨居老人送餐、特殊情形服務仍然需會持續舉辦。

此外針對全國性酒駕取締勤務取消問題，鄭文燦說，內政部取消的是全國同步的酒測，桃園市的酒測勤務仍會持續舉辦，防疫並非酒駕假期，他強調，防疫很重要，防止酒駕也很重要。

(中時 )