韓國疾病管理本部周五上午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增518人，累計確診病例達6,284例。死亡病例新增7人，累計死亡病例達42人。

由於國內疫情持續快速升高，防護型口罩嚴重短缺，為了確保口罩穩定供應與平均分配，南韓政府周四緊急宣布幾項口罩控管措施，包括將全面禁止口罩出口，並擴大國內口罩產量。

此外，為了防止重複購買行為，南韓也將採納類似台灣的實名限購制，民眾自下周起按個人出生年份可在周間指定時間購買口罩，但每人每周僅限購買2片。

(時報資訊)