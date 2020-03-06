《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增518例，累計達6,284例 09:432020/03/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周五上午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增518人，累計確診病例達6,284例。死亡病例新增7人，累計死亡病例達42人。 由於國內疫情持續快速升高，防護型口罩嚴重短缺，為了確保口罩穩定供應與平均分配，南韓政府周四緊急宣布幾項口罩控管措施，包括將全面禁止口罩出口，並擴大國內口罩產量。 此外，為了防止重複購買行為，南韓也將採納類似台灣的實名限購制，民眾自下周起按個人出生年份可在周間指定時間購買口罩，但每人每周僅限購買2片。 (時報資訊) #口罩 #南韓 #確診病例 #死亡病例 #新增 也許您會感興趣 推薦閱讀 砲轟口罩問題！李來希酸：偉大的民進黨政府啊 11:282020/03/02 政治 揮別一罩難求 陸日產量破億片 04:092020/03/04 焦點新聞 口罩禁出口後仍有部分出口？經部：須是非醫療口罩且要專案申請 16:242020/03/04 財經 領口罩像開福袋！他炫耀這款 網羨慕喊高檔貨 23:032020/03/04 生活 他花萬元買400片日本口罩 網一看包裝超傻眼 00:092020/03/05 生活 口罩衝量品質不一 憂防護力打折 04:102020/03/05 生活新聞 一罩難求 布口罩套學生也能自己做 11:202020/03/05 生活 口罩新制上路 又現排隊人潮 14:502020/03/05 生活 暖警深夜護鈔 民眾回贈口罩感謝 15:252020/03/05 社會 工具機國家隊挺到底 預計20日完成新增30條口罩產線 09:312020/03/06 財經 財經熱門新聞 台中亞緻飯店熄燈？ - 財經要聞 - 工商時報 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 油價爆大災難？最狠角色快攤牌了 - 即時 1分鐘讀財經》老牌飯店第一槍 台中亞緻驚傳熄燈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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