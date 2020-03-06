美股消息面：

1.美國疫情持續升高，投資人預期聯準會可能進一步降息，周四ICE美元指數尾盤跌0.8%，報96.639，盤中最低跌至96.608，創1月6日來新低。交易商表示，美元的表現顯示貨幣市場已將聯準會在3月會議再度降息1碼的可能性納入考量。

2.石油輸出國組織（OPEC）提議額外減產，但俄羅斯未表態支持，引發減產聯盟恐將瓦解的擔憂，周四紐約4月期油收跌88美分或1.9%，為每桶45.90美元，創今年來新低。倫敦布蘭特5月期油收跌1.14美元或2.2%，為每桶49.99美元，為2017年7月24日以來首度跌破50美元大關。

3.新冠肺炎疫情持續惡化，對經濟造成的衝擊恐將擴大，周四美股再度重挫，加上美元匯率走軟、美國10年期債息再創新低，都為國際金價帶來提振，周四紐約4月期金收漲25美元或1.5%，為每盎斯1668美元，創2月24日來新高。5月期銀收漲14.7美分或0.9%，為每盎斯17.393美元。

4.市場對新冠狀肺炎疫情快速擴散的擔憂持續升高，資金湧進避險資產，周四美國公債價格大漲，10年期美債殖利率再創歷史新低。

美國10年期指標公債殖利率在過去11個交易日中有10日下跌，周四盤中最低跌至0.899%，再創歷史新低，尾盤報0.921%。美國聯準會周二緊急降息50個基點後，該指標債息當日首度跌破1%大關。

兩年期美債殖利率周四尾盤報0.587%，盤中跌至0.554%，創下近4年新低。30年期美債殖利率尾盤跌至1.562%，

5.美國商務部公布，美國1月工廠訂單月減0.5%，較市場預期的月減0.1%惡化。去年12月工廠訂單由月增1.8%上修為月增1.9%。1月耐久財訂單月減0.2%。

6.美國勞工部公布，上周（截至2月29日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少3000人，為21.6萬人，略高於市場預期的21.5萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為21.3萬人，較前一周增加3250人。截至2月22日當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加7000人，為172.9萬人，少於市場預估的173.3萬人。

(時報資訊)