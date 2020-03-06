美股鋸齒式震盪劇烈，昨晚再下挫近千點，不利台股短彈走勢。台北股匯市今早開盤同步低頭，台股半年線再度失守，新台幣匯價以30.05元開盤，貶值9分。但美元指數則是貶破97，早盤報價在96.65附近。美元指數下挫，支撐新台幣匯價開貶走升，盤中報29.95元，升值1分。

保德信投信表示，全球景氣進入末升段，市場情緒愈趨敏感，任何風吹草動引起市場劇烈震盪，自1月下旬以來中國新型冠狀病毒擴大爆發，對全球景氣擴張投下變數。市場預估中國Q1GDP將可能降至5%，而新興國家中與中國有緊密經濟關聯將受到衝擊，同時歐洲的復甦步調也因與中國貿易往來俱增而受累。根據美銀美林2月份全球經理人調查，「2020美國總統選舉結果」、「債券市場泡沫化」及「新冠狀病毒」是現階段最引人注目的尾部風險。

今早亞幣表現，離岸人民幣、星幣、泰銖相對美元升值，而韓元及馬幣今天在亞幣中表現偏弱。新台幣匯價則是呈動態穩定。近期執行寬鬆降息措施包括:巴西、俄羅斯、墨西哥、土耳其、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、中國等。

(時報資訊)