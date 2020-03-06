228連假期間，確診的澳洲音樂家曾來台與國家交響樂團（NSO）一同演出，團員回想驚覺，該名音樂家曾於表演結束後，與NSO指揮呂紹嘉、首席吳庭毓與副首席鄧皓敦握手，讓網直呼危險了。

陳時中於昨晚的記者會中表示，確診澳洲音樂家在入境的健康聲明中指出「有咳嗽症狀」，根據《中央社》報導，該名音樂家，曾在演出前與指揮呂紹嘉召開記者會，當時該名音樂家看起來毫無病態，但後來團員仔細回想後發現，該音樂家演奏結束後，曾與指揮呂紹嘉以及首席吳庭毓、副首席鄧皓敦等三人握手。

而同樂團的成員也在臉書發文表示，澳洲音樂家在排練過程咳嗽卻疑似沒戴口罩，消息曝光後，也讓許多PTT的網友直呼，「團員超危險，近距離長時間接觸」、「同事危險啊」、「其他表演者危險」、「和很多人合照耶...還和指揮勾肩搭背」。

對此，國家交響樂團執行長郭玟岑坦承，這狀況的確讓樂團緊張了一下，有帶澳洲音樂家就醫，但不符合需進一步篩檢的狀況。後來文化部長鄭麗君也表示，接獲通知後，已請國家表演藝術中心展開因應作為，現已關閉國家音樂廳消毒，並取消交響樂團近期的演出。

(中時電子報)