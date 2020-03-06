英倫豪華車品牌捷豹路虎（Jaguar Land Rover）兩大量販級車款Range Rover Evoque、Discovery Sport新車就戰鬥位置，今年訂出台灣新車銷售2,000～2,200輛高成長目標，力拚改寫品牌在台業績新高紀錄。

台灣捷豹路虎汽車上市Discovery Sport全新改款車型，新車定價從199萬元起，看好新車挾高CP值（性價比）的優勢，及新車加贈五年原廠保養零負擔的優惠，樂觀全年新車銷售可達300～500輛水準。

台灣捷豹路虎主管介紹，Discovery Sport是品牌銷售的主力車款之一，新世代車款保留5+2人座的彈性空間設計，及智慧型四輪驅動、最高涉水深度60公分、最大離去角30度等優異越野能力的DNA，搭配新型車科技、完整主被動安全配備，以及汽柴油引擎與電動馬達組成的輕油電混合動力系統，提供高性能、低油耗的動力；新Discovery Sport舒適、豪華、科技、性能、越野能力兼具下，看好能在產品高度同質化的豪華休旅車市場中，取得差異化的競爭優勢。

台灣捷豹路虎指出，儘管近期全球車業籠罩在新冠肺炎的疫情中，但根據原廠釋出的訊息，Jaguar Land Rover新車供應並沒有受到影響；農曆年後店頭來客固然因疫情疑慮稍減，但經銷商透過主動出擊，包括將開到客戶指定地點提供賞車、試乘等方式，接單穩定成長，兩大最有「量」的新車Evoque、Discovery Sport到位，樂觀今年業績可較去年再成長二～三成，達2,000～2,200輛，連兩年改寫銷售新高紀錄。

(工商 )