因應可能的社區感染，疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，鼓勵地方設立可集中檢疫的處所，提供有染疫風險者、無症狀者集中隔離，降低社區趴趴走可能性。然而，高雄市長韓國瑜上月初曾表示，若疫情大爆發要興建大型隔離所來治療，當時這番話引發譁然。臉書粉絲專頁「今日海峽」對此感嘆表示，「當初哪一位地方首長被打到不行？現在順時中就可以？」

據《中央社》報導，面對恐爆發的社區感染，陳時中提及，因應沒症狀的感染者，可能有更多集中隔離的需求，中央準備集中檢疫所，並鼓勵地方設置。他說疾病風險較低或等篩檢結果者，可到集中檢疫所。

然而，韓國瑜1月31日曾呼籲高雄市民別過度慌亂，但擔心疫情大爆發，表示「要將患者集中到大型收容場所」，韓也補充站在政府立場必須有短中長期規畫。當時此話引來極大反彈。對此，臉書粉絲專頁「今日海峽」對此感嘆表示，「當初哪一位地方首長被打到不行？現在順時中就可以？」

網友則紛紛回應表示「看來，走進最早喊出『大型』的模式，顯然，有著不同的政治立場」、「眼光放長遠會被罵死，發生了就是別人的功勞，這就是政治」、「顏色吧！更何況即使做錯了也可以光明正大嫁禍他人」、「現在台灣只要是民進黨的都可以啦」。

(中時電子報)