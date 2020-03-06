國民黨主席補選明天登場，候選人郝龍斌今天接受廣播節目專訪時表示，這次投票率不會超過四成，「我自己預估，拿到7萬5到8萬就可當選黨主席，我朝此方向努力」。

郝龍斌說，這次黨主席選舉比上次更嚴峻、投票更不方便，例如桃園就只有六個投票所，有人開車來回有人就要四十幾分鐘，這樣投票意願會低很多，更何況疫情、距離又遠，有四成我會非常高興。

對於外界認為，郝龍斌在黃復興黨部優勢，當選機率高？他說，黃復興黨部投票率高、國家意識強、團結，這塊他佔相當優勢，但是這次投票率低，加上黃復興年臨高，如何鼓勵這些人來投票，所以希望這些長輩不僅要來投票，有餘力周邊人帶他們來投票。

但他認為各有優勢，他因為家世背景及過去跟黃復興黨部互動，在這塊相對支持度比一般黨員高，而中彰投另一位候選人江啟臣就比他高，因為地緣性關係，每人都有強項，在雙北跟基隆他比較有信心，台北市應該會開的不錯。

被問到黨內改革，郝龍斌曾經也當過副主席，還有他的年齡比江啟臣大；他說，只要熟悉黨務運作的人都知道，黨副主席在黨內不負責決策，所以他才說要集體決策，不該一言堂；年齡上，以美國總統初選來看，候選人都在七十幾歲，問題在有無執行力、有無能力讓黨改革，在台北市他推花博、聽奧等，黨員對他的執行力很有信心，年齡這些不是決定勝負的因素。

他表示，當選後，他要做專職，不會拿這個位子做跳板，2017年時他就這樣講，至於得不得罪人都不重要，若坐下來大家認同改革順利，要不要再選，以後再說。

郝龍斌表示，目前他一天跑三、四個縣市，跑到自己都不知道這是哪個縣市，但這些過程接觸不少黨員同志，聽到很多真話，還有你想不到但黨員想得到的，以後他當黨主席我不僅會更加跑，對於地方事務應該先聽各路聲音再針對一些問題作決定，這樣才不會誤判，這是接地氣的做法。

(中時 )