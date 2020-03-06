陸媒《環球時報》6日社評指出，美國眾議院4日表決通過《2019年台灣盟邦國際保障與強化倡議法》，簡稱《台北法案》。這是美國國會兩院去年開始推動又一個粗暴干涉大陸內政的「惡法」。

社評說，顯然，美國炮製的迷幻劑，讓蔡英文和民進黨當局上頭了。在美國眾議院通過《台北法案》僅幾個小時後，蔡英文就去見莫健表達感恩戴德的心情。她難道不知道，台灣只有作為大陸的一部分，才能名正言順地出現在國際場合嗎？她在華府面前如此卑躬屈膝，圖的到底是什麼？

社評表示，接下來，這一版本將在與參議院協調一致以後，送交美國總統簽字生效。這個法案最主要目的，按美國在台協會主席莫健說就是，美國將「加倍努力」確保台灣能夠踏上世界舞台。蔡英文上台後拒絕承認九二共識，致使台灣的國際空間急劇萎縮，先後丟掉了7個邦交國。一名美國反陸議員因此稱，如果美國不採取措施，台灣的「邦交國」就將歸零。這就是美國出台《台北法案》的基本背景。

社評指，首先要說，美國採取的措施既蠻橫又卑鄙。一個中國原則是國際社會普遍共識，美國自己早在40多年前就同大陸建交，現在憑什麼阻撓其他主權國家同大陸大陸發展正常國家關係？《台北法案》本身就是違法的，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。說到底，台灣、還有台灣的「邦交國」，不過是華府對陸戰略博弈的小棋子，或者棄或者用，華府只會考慮自己的戰略需要，不會在意這些棋子的真正利益所在。

社評稱，其次要說，《台北法案》即使生效，也將是軟弱無力的。這個法案並不具有約束力，用詞多是「should（應當）」不是「shall（要）」，這反映了法案推動者的心虛。在兩岸必將統一的大勢面前，這個法案就是一隻蚍蜉。

社評認為，蔡英文大概想賭一把。她不願放下台獨的那一分執念，把民進黨當局的政治謀算，再綁上台灣的命運，都放在華府的大輪盤上。特別是這一輪疫情暴發，刺激了蔡英文作為政治賭徒的心理。她顯得十分活躍，心思完全不在防疫抗疫上，都放在搞政治上。她和華府一些反陸政客遙相呼應，極力抹黑中國大陸的抗疫努力，製造了一輪攻擊中國大陸的反動輿論，疫情成了她的人血饅頭。

(中時 )